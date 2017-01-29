В Ірані указ Трампа про заборону імміграції з семи країн назвали подарунком терористам

Міністр закордонних справ Ірану Могаммад Джавад Заріф назвав «великим дарунком екстремістам і їхнім прихильникам» рішення президента США Дональда Трампа заборонити в’їзд мусульманам-громадянам семи переважно мусульманських країн, серед них і Ірану.

«Колективна дискримінація допомагає терористам набирати нових членів, бо поглиблює лінії розколу, які використовують демагоги-екстремісти, щоб поповнювати свої лави», – написав міністр у твітері ввечері в суботу.

В Ірані вже висловлювали здивування, чому ця країна потрапила до списку Трампа під приводом «боротьби з тероризмом» у той час, коли жоден із тих, хто здійснював теракти проти США, не був громадянином Ірану, натомість до списку не потрапила Саудівська Аравія, громадянство якої мала більшість нападників у терактах 11 вересня 2001 року у США. В МЗС Ірану також заявили, що запровадять у відповідь на дії Трампа заборону на в’їзд до країни громадян США, за винятком тих, хто вже має чинну візу.

Дональд Трамп, посилаючись на необхідність захищати США від «іноземних терористів», підписав у п’ятницю низку указів про різкі обмеження на імміграцію, прийняття біженців і навіть просто на в’їзд до США мусульман-громадян низки переважно мусульманських країн. Заборона не стосується носіїв інших вір із цих же країн, у першу чергу цей виняток діє щодо сирійських християн.

За повідомленнями офіційного Вашингтона, зокрема, за одним із цих указів мусульмани-громадяни Сирії, Ірану, Іраку, Лівії, Сомалі, Судану й Ємену на 90 днів втрачають право в’їзду до США, і навіть ті з них, хто має дозвіл на постійне мешкання у США, неформально відомий як «ґрін-кард», муситимуть пройти ретельну перевірку, перш ніж їм можуть дозволити в’їзд. За ці 90 днів процедура ретельної перевірки має бути запроваджена щодо всіх мусульман із цих країн.

Ці рішення викликали різку критику не тільки правозахисників і громадянських активістів, але й урядів країн-союзниць США в Європі, не кажучи про країни, яких стосуються обмеження.