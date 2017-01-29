Трамп підписав укази про боротьбу з «Ісламською державою» і обмеження лобізму

Президент США Дональд Трамп підписав у суботу низку нових документів, що стосуються реформ органів безпеки країни, боротьби з екстремістським угрупованням «Ісламська держава» і обмеження на лобістську діяльність для політичних посадовців.

Під час чергової урочистої процедури підписання, влаштованої для журналістів у Білому домі, Трамп оголосив початок реформування Ради національної безпеки при президенті США і Ради внутрішньої безпеки.

Він також дав вказівку міністрові оборони Джимові Маттісу, Об’єднаному комітетові начальників штабів і чільним президентським радникам із військових питань протягом 30 днів подати план розгрому угруповання «Ісламська держава». Вказівка передбачає також розробку змін до правил ведення бойових дій та інших обмежень, якими нині керуються силовики США в боротьбі з ісламістами.

Крім того, ще один указ забороняє політичним призначенцям, що обійняли посади з дня інавгурації Трампа 20 січня, будь-коли бути лобістами іноземних урядів, а також протягом п’яти років після залишення посад займатися лобізмом в установах, де вони працювали. Крім того, вони не матимуть права протягом двох років займатися лобізмом із питань, пов’язаних із їхніми колишніми працедавцями чи клієнтами. Але президент залишив собі можливість надавати винятки з цих заборон.

Обійнявши посаду президента США 20 січня, республіканець Дональд Трамп уже видав цілу низку указів, розпоряджень, вказівок і меморандумів, що в деяких випадках радикально змінюють політику його попередника Барака Обами. Деякі з цих документів уже викликали різку критику у країні і за кордоном.