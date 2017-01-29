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29 січня 2017, Київ 13:12
Новини | Події

Військові зафіксували за добу 55 обстрілів і повідомили про одного пораненого

Українські військові стережуть лінію контакту

Українські військові стережуть лінію контакту

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У прес-центрі штабу антитерористичної операції на окупованій частині Донбасу проти спільних російсько-сепаратистських сил повідомили, що за минулу добу, в суботу, на всіх трьох оперативних напрямках продовжувалися обстріли українських позицій, зокрема і з важкого озброєння – всього їх зафіксували 55.

Одного українського військового внаслідок обстрілів і бойових дій було поранено, мовиться в повідомленні без дальших подробиць.

В угрупованнях «ДНР» і «ЛНР», визнаних в Україні терористичними, зі свого боку, заявили про обстріли їхніх позицій із боку українських військ протягом попередньої доби. Луганські сепаратисти заявляють про чотири такі обстріли, донецькі ж, які рахують кожен окремий постріл, говорять про 265 снарядів, випущених за суботу по їхніх позиціях. Про їхні втрати обидва угруповання не повідомляють.

Учасники Тристоронньої контактної групи неодноразово оголошували режим припинення вогню на Донбасі, але щоразу обстріли так і не припинялися повністю і згодом поновлювалися. Сторони звинувачують у цих порушеннях і провокаціях одна одну і заперечують свою вину.

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