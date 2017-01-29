Президент у День пам’яті героїв Крут вшанував і сучасних героїв

Президент України Петро Порошенко у зверненні до українського народу в День пам’яті героїв Крут згадав про традицію вшановувати й сучасних героїв, які віддали своє життя за суверенітет і територіальну цілісність України вже в нинішній українсько-російській війні.

Він також висловив вдячність за чесну й героїчну щоденну працю воїнам, які у складі Збройних сил, Національної гвардії, Служби безпеки, Державної прикордонної служби, Національної поліції «відстоюють наше право творити власну державу».

«Нині, як і майже 100 років тому, країна, яка марить імперськими амбіціями, не може змиритися з існуванням незалежної України. Зараз, як і тоді, Росія розв’язала війну і заперечує свою агресію, намагаючись поширити у світі міф про внутрішній конфлікт у нашій державі», – наголосив Порошенко.

Він згадав, як 29 січня 1918 року, невдовзі після проголошення незалежності Української Народної Республіки, молоді українці – старшин та юнкерів Першої Київської юнацької школи імені Богдана Хмельницького, бійці Помічного студентського куреня Січових стрільців – студенти київських вищих навчальних закладів та гімназисти старших класів на кілька днів «зупинили просування на Київ московсько-більшовицької орди».

«Саме жертовність та самовідданість крутян дали змогу організовано евакуювати зі столиці центральні органи влади та відвести війська – тобто зробити все можливе для швидкого повернення втрачених позицій. І головне – уряд молодої української держави отримав змогу підписати мирний договір із Німеччиною, що означало міжнародне визнання УНР і автоматично робило більшовиків окупантами території суверенної держави», – нагадав президент про значення подвигу героїв Крут.

Голова Верховної Ради України Андрій Парубій у своєму зверненні з нагоди Дня пам’яті героїв Крут заявив: «Уже століття майже безперервно триває війна із споконвічним ворогом України – Росією. Після проголошення незалежності України 22 січня 1918 року більшовики почали агресію проти молодої української держави. Але ворог як століття тому, так і сьогодні не врахував головного – духу наших воїнів».

Бій під Крутами відбувся 29 січня 1918 року на залізничній станції в сучасній Чернігівській області за 130 кілометрів на північний схід від Києва. Цей бій між 4-тисячною більшовицькою армією Михайла Муравйова та загоном із київських студентів і бійців вільного козацтва, що загалом нараховував близько 400 осіб, тривав 5 годин. 27 юнаків потрапили після бою в полон до більшовиків та були страчені.

У березні 1918 року, після підписання більшовиками Брестської мирної угоди та з поверненням уряду УНР до Києва, Центральна Рада вирішила урочисто перепоховати полеглих студентів на Аскольдовій могилі в Києві. Щороку в Україні урочисто вшановують пам’ять героїв Крут.