Військові повідомили про втрати через наступ противника під Авдіївкою

У прес-центрі штабу антитерористичної операції на окупованій частині Донбасу проти спільних російсько-сепаратистських сил повідомили, що зранку ці сили розпочали в районі Авдіївської промзони інтенсивний обстріл українських позицій зі стрілецької зброї та мінометів, а відтак і штурмові дії з метою захопити ці позиції.

«На жаль, з нашого боку також є втрати», – мовиться в повідомленні без уточнень, про які саме втрати йдеться.

Військові також стверджують, що спільні російсько-сепаратистські сили теж зазнали значних втрат, коли «вдалим маневром та контратакою підрозділи Збройних сил України зупинили противника та не допустили захоплення позицій українських військ».

«На даний час обстановка в районі Авдіївської промзони залишається напруженою. Противник продовжує штурмові дії та не полишає спроб відтіснити українські підрозділи», – мовиться в повідомленні.

Військові вважають, що провокація мала на меті звинуватити українську сторону в порушенні досягнутих домовленостей.

В угрупованні «ДНР», визнаному в Україні терористичним, зі свого боку, стверджують, що то Збройні сили України «влаштували провокацію» в районі Авдіївської промзони, намагавшись атакувати позиції угруповання, але «зазнали невдачі», були змушені зупинитися і почати відступати й відтак відкрили вогонь із артилерії, випустивши по позиціях бойовиків під Ясинуватою понад 900 снарядів і мін.

Сепаратисти традиційно стверджують про значні втрати українських військ, при цьому приписуючи їх не власним діям, а нібито тому, що «під час відступу по силах ЗСУ відкрили вогонь із протилежного боку». Згідно з їхнім стереотипним поглядом на організацію «Правий сектор», бойовики заявили, що то, мабуть, «Правий сектор» «вів загороджувальний вогонь по своїх підрозділах, щоб не допустити їхнього відходу на попередні позиції».

В іншому повідомленні угруповання «ДНР» мовиться, що внаслідок обстрілів із боку українських силовиків загинув один їхній бойовик і ще один був поранений. Із повідомлення не ясно, коли й де це сталося і чи стосується це бою під Авдіївкою.

Учасники Тристоронньої контактної групи неодноразово оголошували режим припинення вогню на Донбасі, але щоразу обстріли й бойові дії так і не припинялися повністю і згодом поновлювалися. Сторони звинувачують у цих порушеннях і провокаціях одна одну і заперечують свою вину.