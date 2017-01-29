При спробі штурму Авдіївської промзони наразі загинули троє військових, один поранений – речник

За оперативною інформацією військових про спробу штурму Авдіївської промзони спільними російсько-сепаратистськими військами, наразі достеменно відомо, що в лавах українських сил там загинули троє українських військовослужбовців і один був поранений.

Як уточнив на брифінгу речник Міністерства оборони України з питань антитерористичної операції на окупованій частині Донбасу проти спільних російсько-сепаратистських сил полковник Олександр Мотузяник, один військовий загинув безпосередньо внаслідок бойових дій, іще двоє померли від важких поранень.

За його словами, противникові не вдалася реалізувати свої наміри: атака провалилася, ворог із втратами відступив назад на схід. «Ключову роль у цьому зіграли професійні контрзаходи наших військ», – сказав речник.

Проте, додав він, зараз ситуація залишається дуже напруженою: противник продовжує обстріл українських позицій із артилерії та мінометів, хоча поки що не переходить до штурмових дій. «Українські війська по всьому фронту перебувають у стані підвищеної готовності, щоб зустріти ворога вогнем», – наголосив речник.

Раніше в неділю у прес-центрі штабу АТО повідомляли, що зранку спільні російсько-сепаратистські сили розпочали в районі Авдіївської промзони інтенсивний обстріл українських позицій зі стрілецької зброї та мінометів, а відтак і штурмові дії з метою захопити ці позиції. Тоді йшлося про ще не уточнені на той час втрати з українського боку.

Військові також стверджують, що бойовики теж зазнали значних втрат, коли «вдалим маневром та контратакою підрозділи Збройних сил України зупинили противника та не допустили захоплення позицій українських військ».

Військові вважають, що провокація мала на меті не лише військове, а й політичне завдання: звинуватити українську сторону в порушенні мінських домовленостей.

В угрупованні «ДНР», визнаному в Україні терористичним, зі свого боку, стверджували, що то Збройні сили України «влаштували провокацію» в районі Авдіївської промзони, намагавшись атакувати позиції угруповання, але «зазнали невдачі», були змушені зупинитися і почати відступати й відтак відкрили вогонь із артилерії. Сепаратисти традиційно стверджували також про значні втрати українських військ.

В іншому повідомленні угруповання «ДНР» мовилося, що внаслідок обстрілів із боку українських силовиків загинув один їхній бойовик і ще один був поранений. Із повідомлення не ясно, коли й де це сталося і чи стосується це бою під Авдіївкою.

Позиції українських військ у так званій промисловій зоні під Авдіївкою, неподалік окупованої нині Ясинуватої, дають їм можливість вогневого контролю за важливою для бойовиків автотрасою.

Учасники Тристоронньої контактної групи неодноразово оголошували режим припинення вогню на Донбасі, але щоразу обстріли й бойові дії так і не припинялися повністю і згодом поновлювалися. Сторони звинувачують у цих порушеннях і провокаціях одна одну і заперечують свою вину.