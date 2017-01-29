У Росії заявили про ліквідацію трьох підозрюваних у тероризмі на Північному Кавказі

У Росії силовики заявили про знищення трьох осіб, підозрюваних у причетності до скоєння злочинів терористичного спрямування, в місті Хасав’юрті в республіці Дагестані на Північному Кавказі.

За повідомленнями, спецоперацію провів загін спецпризначення Федеральної служби безпеки Росії, оточивши приватний будинок, де переховувалися підозрювані, а потім штурмувавши його, коли ті відмовилися здаватися й почали стріляти.

Серед силовиків і цивільного населення потерпілих немає, заявили силовики.

Задля операції в Хасав’юрті запроваджували так званий режим контртерористичної операції, після штурму його скасували.

Дагестан став останнім часом епіцентром бойових дій із боку ісламістів, що прагнуть створити на Північному Кавказі й у сусідніх регіонах Росії ісламістську державу або й поклялися у відданості екстремістському угрупованню «Ісламська держава», що хоче встановити такий «халіфат» на якнайширших територіях світу.