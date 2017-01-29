Геращенко розкритикувала світ за «дозвіл» Кремлю торгувати заручниками

Перший заступник голови Верховної Ради України, уповноважена президента України з мирного врегулювання ситуації в Донецькій та Луганській областях, представник України в гуманітарній підгрупі Тристоронньої контактної групи Ірина Геращенко розкритикувала те, що, за її словами, «світ дозволяє Кремлю, що понад два роки незаконно утримує українців, використовувати заручників як елемент торгу».

Як написала вона у фейсбуці, «в цьому контексті дуже важлива солідарна позиція країн ЄС, уже висловлена лідерами Німеччини, Франції, Великої Британії, що санкції мають тривати до повного виконання мінських угод, тобто до повернення Україною контролю над кордоном, а безпекові і гуманітарні питання мають бути першочерговими».

На думку Геращенко, Росія і підконтрольні їй маріонеткові «керівники» сепаратистських угруповань на Донбасі заблокували виконання мінських угод, зокрема, «тому, що Росія не збирається поки що виходити з Донбасу (але мета Москви – це не підкорення шахтарського краю, а вся Україна), і тому, що Кремль відверто чекав, що нова адміністрація у США може бути більш лояльною, а ще Кремль чекає, що 2017-й принесе більш лояльні уряди в низці європейських країн».

«Саме тому з вересня фактично заблоковано питання звільнення заручників. Для Москви це козир у торгах за зняття санкцій. Мова йде й про політв’язнів у Росії, і про заручників на окупованих територіях», – вважає Геращенко.

За даними Служби безпеки України станом на 23 січня, в полоні бойовиків перебували 110 українських заручників. Крім того, ще багатьох українців незаконно, як наголошує Київ, утримують за ґратами в Росії (таких, за даними Міністерства закордонних справ України, станом на кінець минулого року було не менш ніж 17), а також в окупованому нею Криму (таких іще більше) як підслідних, підсудних чи вже засуджених у різноманітних формально кримінальних справах за звинуваченнями, які вважають надуманими або сфабрикованими. Більшість їх Київ і правозахисники вважають політичними в’язнями, що так само мають бути звільнені.

Звільнення заручників і незаконно утримуваних осіб є однією з вимог мінських домовленостей про врегулювання на окупованій частині Донбасу.