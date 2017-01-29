США повідомили про спецоперацію проти «Аль-Каїди» в Ємені

Військові США повідомили, що здійснили спецоперацію проти бойовиків ісламістської мережі «Аль-Каїда» в Ємені і ліквідували 14 із них.

За повідомленням, у перебігу рейду, здійсненого раніше в неділю, також загинув один американський спецпризначенець і троє були поранені. Це перший відомий випадок загибелі силовика США в бою від приходу до влади президента Дональда Трампа 20 січня.

Крім того, повідомили військові, захоплена в перебігу рейду інформація, найімовірніше, дасть дані про планування майбутніх замахів ісламістів.

Раніше в неділю в Ємені засоби інформації цитували слова неназваних єменських посадовців про те, що в операції у провінції Аль-Бейда брали участь кілька вертольотів. За тими повідомленнями, в сутичці в районі Якла цієї провінції загинули троє чільних діячів «Аль-Каїди», а загалом до 41 бойовика, а також 16 цивільних людей.

Інших даних про цю спецоперацію наразі немає.

США вже тривалий час здійснюють удари по об’єктах місцевого відділку «Аль-Каїди» і споріднених із ним угруповань у Ємені. Найчастіше їх здійснюють із безпілотних апаратів.

Ісламістське угруповання «Аль-Каїда» на Аравійському півострові», що діє в Ємені вже тривалий час і відносно контролює деякі, головно пустельні, частини країни, намагається скористатися з громадянської війни в цій країні, щоб посилити свій вплив. Невеликі підконтрольні «Аль-Каїді» території Ємену у провінціях Аль-Бейда і сусідніх Зінджибар і Лахідж розташовані найближче до західної щільно населеної частини країни, де точиться війна між силами уряду й їхніми союзниками і силами повстанців руху Хуті.