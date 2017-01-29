На завершення чемпіонату Європи з біатлону збірна України завоювала «бронзу»

Українські біатлоністи посіли у неділю третє місце в змішаній естафеті чемпіонату Європи, що стала завершальною гонкою змагань.



Українська команда виступала у складі Анастасії Меркушиної, Юлії Джими, Олександра Жирного і Руслана Ткаленка.

На другому етапі гонки Юлія Джима під час стрільби стоячи не вибила з восьми патронів п’ять мішеней і пішла на штрафне коло. У підсумку, в боротьбі за срібло українці 0,7 секунди поступилися команді Норвегії. Чемпіоном Європи у цьому виді програми стала команда Росії.

Чемпіонат Європи з біатлону проходив у польському місті Душники-Здруй з 24 до 29 січня, де Україна здобула 4 нагороди – «бронза» в змішаній естафеті, «золото» у спринті та «срібло» в гонці переслідування у Юлії Джими та «бронза» в Анастасії Меркушиної в індивідуальній гонці.