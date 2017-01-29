У Британії шляхом петиції закликали не запрошувати Трампа з візитом

У Великій Британії інтернет-петиція до влади країни з закликом не запрошувати президента США Дональда Трампа з офіційним державним візитом за лічені години зібрала понад 250 тисяч підписів, і це число продовжує швидко зростати. При цьому в разі, якщо така петиція набирає 100 тисяч підписів протягом хоча б шести місяців, вона має бути розглянута як предмет обговорення в парламенті.

Автор петиції закликає не запрошувати Дональда Трампа з офіційним державним візитом як президента США, хоча, на думку автора, йому все ж мають дозволити в’їзд, якщо він приїде сам. Офіційний державний візит Трампа спричинив би збентеження для її величності королеви чи принца Вельського, її старшого сина й наступника престолу, вважає автор.

«Добре задокументоване женоненависництво Трампа і його вульгарність роблять його непридатним для того, щоб його приймали її величність королева чи принц Вельський. Тому протягом терміну президентства Дональд Трамп не має бути запрошений до Об’єднаного Королівства з офіційним державним візитом», – мовиться в петиції.

Із закликом підписувати цю петицію виступив у соцмережах і лідер опозиційної Лейбористської партії Джеремі Корбін. Він вважає, що візит Трампа треба затримати, доки діють запроваджені президентом США обмеження на імміграцію.

Прем’єр-міністр Великої Британії Тереза Мей тим часом іще минулого тижня в перебігу свого візиту до Вашингтона цього тижня заявила, що Дональд Трамп прийняв запрошення королеви Єлизавети Другої відвідати країну пізніше цього року з державним візитом. Офіційний Лондон заявляє, що, незважаючи на петицію, запрошення Трампові залишається чинним.

Дональд Трамп, посилаючись на необхідність захищати США від «іноземних терористів», підписав у п’ятницю низку указів про різкі обмеження на імміграцію, прийняття біженців і навіть просто на в’їзд до США мусульман-громадян низки переважно мусульманських країн. Заборона не стосується носіїв інших вір із цих же країн, у першу чергу цей виняток має діяти щодо сирійських християн.

За повідомленнями офіційного Вашингтона, зокрема, мусульмани-громадяни Сирії, Ірану, Іраку, Лівії, Сомалі, Судану й Ємену на 90 днів втрачають право в’їзду до США, і навіть ті з них, хто має дозвіл на постійне мешкання у США, неформально відомий як «ґрін-кард», муситимуть пройти ретельну перевірку, перш ніж їм можуть дозволити в’їзд. За ці 90 днів процедура ретельної перевірки має бути запроваджена щодо всіх мусульман із цих країн.

Крім того, Трамп на чотири місяці припинив чинність американської програми прийняття біженців і з інших країн, крім згаданих семи, і вдвічі, до 50 тисяч, скоротив число біженців, яких США приймуть цього року з усього світу.

Ці рішення викликали різку критику не тільки правозахисників і громадянських активістів, але й урядів країн-союзниць США в Європі, не кажучи про країни, яких стосуються обмеження.