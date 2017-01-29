Малайзія: 6 людей зникли безвісти після аварії човна з туристами із Китаю

Малайзійські рятувальники доставили на поверхню 23 китайських туристи і двох членів екіпажу після аварії човна у морі біля берегів Борнео (Калімантану). Водночас, як повідомили 29 січня місцеві чиновники, доля п’яти туристів з Китаю і одного члена екіпажу-малайзійця залишається невідомою.

Зв’язок з човном було втрачено 28 січня незабаром після відпливу з міста Кота-Кінабалу, столиці штату Сабах. Човен рухався в бік популярного туристичного острова Пулау Менгалум.

Один з врятованих членів екіпажу повідомив, що аварія сталася через пошкодження під час шторму.

Експерти з’ясовують, чи були у власника човна права на перевезення туристів.

Інцидент стався в період тижневого святкування Нового року за місячним в Китаї, який також відзначають етнічні китайці Малайзії.