ЗСУ: 4 військових загинули, 5 поранені, бійці зайняли стратегічний пост біля Авдіївки

У штабі АТО у неділю повідомили, що в результаті 22 обстрілів на Донбасі упродовж дня 4 українських військових загинули і 5 зазнали поранень.

«Після масованих обстрілів з мінометів в районі Авдіївки окупанти намагалися штурмувати наші позиції, та, понісши втрати, змушені були відступити. Протягом дня вони продовжили обстріли з мінометів по Авдіївці, Опитному та Кам’янці. Танк вів вогонь по Пісках. О 13:45, після обстрілів наших позицій з гранатометів різних калібрів, окупанти здійснили чергову спробу вибити наших військових з позицій в районі Авдіївки. Штурм закінчився для бойовиків невдачею. Ворог змушений був відступити», – повідомили у штабі.

Міністр оборони України Степан Полторак також підтвердив серйозне загострення в районі Авдіївки. Він повідомив, що обстріли почалися у неділю зранку, а пізніше дві групи бойовиків по 25-30 осіб кожна почали штурмувати позиції ЗСУ.

«На одній з позицій це просування було зупинене військовослужбовцями Збройних сил, а на другій – наші військовослужбовці перейшли в наступ та зайняли важливий пост, що має стратегічне значення», – сказав Полторак.

Він запевнив, що ситуація в районі складна, але контрольована.

В угрупованні «ДНР» заявили, що ЗСУ у неділю вранці «атакували позиції «ДНР» в районі Авдіївки з великокаліберної артилерії. Також бойовики стверджують, що українська сторона обстріляла Донецьку фільтрувальну станцію. В угрупованні заявили, що упродовж кількох годин українськими військовими було випущено понад 900 танкових і артилерійських снарядів у бік підконтрольних бойовикам територій.

Упродовж 29 січня надходять повідомлення від військових і волонтерів про загострення ситуації в районі Авдіївки, про спроби російсько-сепаратистських сил штурмувати Авдіївську промзону. Через це, як повідомили у поліції, були поранені і серед цивільного населення – чоловік і жінка, а також виникли проблеми з електропостачанням

Учасники Тристоронньої контактної групи неодноразово оголошували режим припинення вогню на Донбасі, але щоразу обстріли так і не припинялися повністю і згодом поновлювалися. Сторони звинувачують у цих порушеннях і провокаціях одна одну і заперечують свою вину.