У понеділок адвокатів Януковича повідомлять про кінець розслідування справи про держзраду – прокурор

Органи Генеральної прокуратури України 30 січня повідомлять адвокатів екс-президента Віктора Януковича про завершення розслідування у справі про державну зраду. Про це в ефірі телеканалу «112 Україна» повідомив прокурор відділу Головної військової прокуратури Руслан Кравченко.

«Завтра о 15-й годині ми повідомляємо стороні захисту підозрюваного Януковича, що ми закінчуємо спеціальне досудове розслідування у справі, і ми відкриваємо всі матеріали, всі докази, які були зібрані під час спеціального попереднього розслідування», – заявив Кравченко.

Прокурор повідомив, що адвокатам Януковича дадуть щонайменше тиждень для ознайомлення з матеріалами справи.

«Ми плануємо, що захист не буде затягувати час, процес ознайомлення. Вважаємо, що за тиждень вони мають право ознайомитися, якщо їм потрібно буде більше часу, то вони будуть знайомитися, скільки їм потрібно, в розумних термінах. Я вважаю, що це один день ознайомлення. Всього у справі до 15 томів», – сказав Кравченко.

«Після надання нам дозволу на здійснення спеціального попереднього розслідування, ми вправі здійснювати і закінчувати досудове розслідування без участі підозрюваного та направляти обвинувальний акт до суду. Якщо це станеться (Янукович завтра прийде до суду – ред.), він буде затриманий у відповідності з постановою слідчого судді Печерського районного суду і доставлений у суд», – повідомив прокурор.

Водночас в ефірі того ж телеканалу адвокат Віктора Януковича Віталій Сердюк заявив, що у разі гарантування особистої безпеки і розслідування справи про замах на вбивство Януковича екс-президент готовий прибути в Україну для участі у суді. Сердюк підтвердив, що захист отримав виклик у понеділок в прокуратуру.

«З цього приводу особисто Віктор Янукович підписав відкрите звернення до ГПУ, яке завтра буде подано й оприлюднено для суспільства», – повідомив адвокат.

27 січня Генеральна прокуратура повідомила, що викликає колишнього президента України Віктора Януковича на 15:00 30 січня для відкриття матеріалів кримінального провадження. Генпрокурор Юрій Луценко підписав повідомлення про зміну підозри Януковичу, тепер екс-президента підозрюють у державній зраді, пособництві в умисних діях, вчинених з метою зміни меж території України, а також пособництві у веденні агресивної війни.

20 січня Печерський районний суд Києва надав дозвіл на заочне досудове розслідування щодо Януковича.

Наприкінці листопада 2016 року Янукович як свідок давав свідчення у форматі відео-зв’язку у справі щодо 5 бійців розформованого спецпідрозділу «Беркут». Тоді генеральний прокурор України Юрій Луценко оголосив текст підозри.

Згодом у ГПУ уточнили, що Віктор Янукович є офіційно підозрюваним у державній зраді від 28 листопада минулого року. Натомість захист Януковича заявляє, що 28 листопада підозра була оголошена з порушенням законодавства.

Віктор Янукович є фігурантом кількох кримінальних справ в Україні, зокрема, щодо перевищення ним повноважень від листопада 2013-го до лютого 2014 року, щодо масових убивств активістів Майдану, а також за фактом захоплення ним державної влади 2010 року. Жодне з цих проваджень не розглядається у судах по суті.

Янукович утік із України в лютому 2014 року після масових розстрілів учасників протестів на майдані Незалежності в Києві. Відтоді він переховується на території Росії.