Активісти Кривого Рогу вимагали розслідувати спалення прапорів біля стіни загиблих бійців АТО

У неділю на території 95-го кварталу в місті Кривий Ріг відбувся мітинг за участі близько двохсот громадських активістів, демобілізованих бійців АТО, волонтерів з вимогою «активізувати розслідування» справ щодо неодноразового паплюження державного символу – синьо-жовтого прапора – біля стіни пам’яті загиблих учасників АТО. Ініціатори назвали акцію «Зупинимо антиукраїнську хвилю вандалізму і провокацій в Кривому Розі».

Як повідомили Радіо Свобода учасники акції, вони ухвалили відкрите звернення до керівництва поліції та СБУ в місті, а також до міської влади з вимогою розслідувати акти вандалізму щодо державних символів.

«Ми також вимагаємо від міського голови та керівників правоохоронних органів посилити заходи безпеки і охорону в місцях вшанування пам’яті героїв Небесної сотні і учасників АТО, а також знайти і покарати тих, хто руйнує і плюндрує їхні могили та пам’ятники», – заявили учасники акції.

Як зазначив один із організаторів заходу, військовий капелан отець Юрій Ільків, якщо жителі Кривого Рогу покажуть свою єдність в цьому питанні, інциденти з плюндруванням державних символів та могил більше не повторяться.

Акція завершилось спільним виконання гімну України та молебнем за Україну.

Водночас у поліції Кривого Рогу Радіо Свобода повідомили, що за обома випадками спалення прапорів біля стіни пам’яті загиблим бійцям АТО відкрили кримінальні провадження за частиною 1 статті 296 Кримінального Кодексу України – «хуліганство», однак зазначили, що винні особи поки не встановлені. Обидва випадки розслідує Саксаганський райвідділ поліції.

«У випадку наявності інформації про осіб, які вчинили зазначені дії, просимо свідків звернутись до Саксаганського відділу поліції. Якщо комусь відомо будь-що про осіб, які вчинили наругу над Державним прапором України, телефонуйте 102. Анонімність гарантується», – додали в поліції.

У Кривому Розі в ніч на 15 та на 23 січня невідомі підпалили прапори біля стіни пам’яті загиблим бійцям АТО на території 95-го кварталу.

Раніше сестра одного із загиблих криворіжців-бійців АТО Іллі Гайдука Іляна Віскаліна оприлюднила відкрите звернення до СБУ, де зазначена інформація про цілу низку подібних інцидентів, які стались у Кривому Розі впродовж двох років. За даними зі звернення, це зокрема «неодноразове паплюження державної символіки в Кривому Розі», пошкодження графіті Небесної сотні в центрі міста, псування фарбою патріотичної стели, руйнування меморіалу в Тернівському районі, плюндрування могили бійця Михайла Кондратьєва, спалення могили бійця «ДУКу» Андрія Козюбчика («Ореста»), неодноразове повалення плит на могилах загиблих на Донбасі бійців, учасників АТО Іллі Гайдука та Геннадія Дощенка. Усі випадки зафіксовані поліцією, однак винуватці не названі.

Родичі загиблих бійців вимагали, аби всі інциденти, пов’язані з наругою над державними символами, пам’яттю бійців та героїв Небесної сотні у Кривому Розі, були об’єднані в одне провадження й розслідувались разом.