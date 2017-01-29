Суд Львова відмовив у арешті судді Києва, затриманого при спробі отримання хабара – НАБУ

29 січня Галицький районний суд міста Львова відмовив детективам Національного антикорупційного бюро у клопотанні про арешт судді Солом’янського районного суду Києва, затриманого при одержанні предмету неправомірної вигоди у розмірі 22 тисяч доларів. Про це повідомляє прес-служба НАБУ у неділю.

«Підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді особистого зобов’язання, що, на думку НАБУ, є неприйнятним. Ухвалюючи рішення, суддя Галицького районного суду мотивував його публічним зверненням Вищої ради правосуддя, яке не має жодної юридичної сили. Натомість норми законів та Конституції України, усталена практика арешту суддів, затриманих під час скоєння тяжких злочинів вже після набуття чинності судової реформи, повністю проігноровані», – йдеться в повідомленні.

У відомстві назвали рішення суду таким, що «cуперечить букві і духу судової реформи».

27 січня міністр внутрішніх справ Арсен Аваков повідомив про затримання судді Солом'янського районного суду міста Києва під час отримання хабара у 22 тисячі доларів. Міністр зазначив, що гроші призначалися судді «за сприяння у знятті арешту на майно, яке було в заставі». Було також повідомлення і про затримання співучасника судді – помічника адвоката. Повідомлялося, що суддю підозрюють у вчиненні злочинів, передбачених статтями про зловживання владою, заволодіння чужим майном у ‎особливо великому розмірі за змовою осіб і в отриманні неправомірної вигоди.‎