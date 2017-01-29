ЗМІ: відомий режисер з Ірану не приїде на вручення премії «Оскар» через імміграційні обмеження в США

Відомий іранський режисер Асгар Фархаді, чия стрічка «Комівояжер» претендує на премію «Оскар» в категорії «найкращий фільм іноземною мовою», заявив, що бойкотуватиме церемонію вручення нагород Американською кіноакадемією через нові імміграційні обмеження у США. Про це повідомляє видання the New York Times з посиланням на заяву режисера від 29 січня.

У заяві Фархаді зокрема зазначив, що планував взяти участь в церемонії, але «можливість такої присутності при умовах і виключеннях» для нього неприйнятна, навіть, якщо йому особисто зроблять виняток для здійснення поїздки.

Заява режисера стала наступною після того, як виконавиця головної ролі у «Комівояжері» Таранех Алідусті також заявила минулого тижня, що пропуститить церемонію, назвавиши пропоновані обмеження на поїздки іноземців «расистськими».

Цьогорічне вручення премій «Оскар» заплановане на 26 лютого, якраз в час 90-денного терміну, протягом якого заборонено в'їжджати до США мусульманам-громадянам Ірану, Сирії, Іраку, Лівії, Сомалі, Судану й Ємену, включаючи власників «ґрін-кард».