Франція: Амон перемагає у другому турі «праймеріз» соціалістів

Колишній міністр освіти Франції Бенуа Амон перемагає на «праймеріз» Соціалістичної партії, долаючи у неділю свого суперника екс-прем’єра Манюеля Вальса. Відповідно до опрацьованих більш ніж половини бюлетенів, Амон набрав 58 відсотків голосів виборців.

Амон виступає перед виборцями з низкою соціальних ініціатив, зокрема щодо безумовного базового доходу для всіх французів віком від 18 років.

Вальс наполягає, що саме досвід роботи в уряді робить його кращим кандидатом, ніж Амон.

За результатами соціальних опитувань, кандидат в президенти Франції від соціалістів може завоювати на виборах президента навесні лише п'яте місце, значно поступившись лідерам президентських перегонів – представниці крайніх правих Марін Ле Пен і лідеру консерваторів Франсуа Фійону, а також незалежному центристу Емманюелю Макрону і крайньому лівому кандидату Жан-Люку Меленшону.