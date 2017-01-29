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29 січня 2017, Київ 23:39
Новини | Події

За фактом вибуху біля лікарні Слов’янська триває перевірка – поліція Донеччини

У Слов’янську під час факельної ходи прогримів вибух (відео)
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Управління Національної поліції у Донецькій області повідомило, що за фактом вибуху у неділю вдень біля лікарні Слов’янська триває перевірка. Про це йдеться в повідомленні на сайті Нацполіції.

«Близько 17:30 в чергову частину Слов’янського відділу поліції надійшло повідомлення, що у дворі травматологічного відділення на вулиці Шевченка прогримів вибух. Пошкоджено вікна медичного закладу, ніхто не постраждав. На місці події працює слідчо-оперативна група відділу поліції», – йдеться в повідомленні.

За даними поліції, вибух прогримів за 100 метрів від факельної ходи, що проходила в цей час на маршруті від площі Соборної до вулиці Шевченка.

За попередніми даними, причиною вибуху став вибуховий пакет, додали в поліції.

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