За фактом вибуху біля лікарні Слов’янська триває перевірка – поліція Донеччини

Управління Національної поліції у Донецькій області повідомило, що за фактом вибуху у неділю вдень біля лікарні Слов’янська триває перевірка. Про це йдеться в повідомленні на сайті Нацполіції.

«Близько 17:30 в чергову частину Слов’янського відділу поліції надійшло повідомлення, що у дворі травматологічного відділення на вулиці Шевченка прогримів вибух. Пошкоджено вікна медичного закладу, ніхто не постраждав. На місці події працює слідчо-оперативна група відділу поліції», – йдеться в повідомленні.

За даними поліції, вибух прогримів за 100 метрів від факельної ходи, що проходила в цей час на маршруті від площі Соборної до вулиці Шевченка.

За попередніми даними, причиною вибуху став вибуховий пакет, додали в поліції.