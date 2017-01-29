Десятки тисяч людей вийшли на вулиці міст у США проти імміграційних обмежень

Десятки тисяч людей вийшли 29 січня на вулиці понад 15 американських міст, виступаючи проти нових імміграційних обмежень, запроваджених президентом Дональдом Трампом.

Демонстранти зібралися в Беттері-парку в Нью-Йорку, щоб засудити указ про обмеження на в’їзд до США мігрантів та біженців з семи переважно мусульманських країн.

Лідер демократичної меншості в Сенаті Чак Шумер, виступаючи перед активістами, назвав указ «неамериканським».

«Те, про що ми тут говоримо, є питанням життя і смерті для багатьох людей», – сказав Шумер.

Понад 10 людей прийшли в центр Бостона з протестами.

Тисячі невдоволених імміграційними обмеженнями зібралися і Білого дому у Вашингтоні, скандуючи: «Дозвольте їм в’їхати», дехто вигукував – «Ми всі – мусульмани».

Люди в американській столиці пройшли ходою до готелю Трампа, розташованого за декілька кварталів від Капітолію.

Мітинги також заплановані і в інших американських містах, зокрема Г’юстоні, Детройті, Сент-Луїсі та Лос-Анджелесі.

Повідомляється, що нові імміграційні обмеження вже призвели до затримання чи депортації сотень людей, які прибувають в аеропорти США.

Президент США Дональд Трамп, посилаючись на необхідність захищати США від «іноземних терористів», підписав у п’ятницю низку указів про обмеження на імміграцію. Зокрема, мусульмани-громадяни Сирії, Ірану, Іраку, Лівії, Сомалі, Судану й Ємену на 90 днів втрачають право в’їзду до США, і навіть ті з них, хто має «ґрін-карти».

Крім того, Трамп на 4 місяці припинив чинність американської програми прийняття біженців і з інших країн, крім згаданих семи, і вдвічі, до 50 тисяч, скоротив число біженців, яких США приймуть цього року з усього світу.

Ці рішення викликали різку критику не тільки правозахисників і громадянських активістів, але й урядів країн-союзниць США в Європі, не кажучи про країни, яких стосуються обмеження.