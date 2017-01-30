На Донбасі за добу загинули 5 українських військових – штаб

П’ятеро українських військових загинули в зоні бойових дій 29 січня, інформує штаб української воєнної операції на Донбасі. Ще 9 військових зазнали поранення, четверо травмовані, додали у штабі АТО.

За цим повідомленням, підтримувані Росією бойовики здійснили 56 обстрілів позицій Збройних сил України на всіх оперативних напрямках.

Зокрема, в районі Авдіївки, що під Донецьком, сепаратисти двічі штурмували позиції українських військових, зазнали втрат і відступили, ідеться в ранковому зведенні.

На Маріупольському напрямку бойовики випустили 20 снарядів з ракетних систем БМ-21 «Град» у напрямку позицій в районі Талаківки; реактивну систему «Град-П», артилерію калібру 122 міліметри та іншу зброю сепаратисти застосували по Водяному, повідомляє штаб АТО.

В угрупованні «ДНР» твердять натомість, що українські військові намагалися атакувати позиції бойовиків у районі Авдіївки, були відкинуті й відкрили вогонь із великокаліберної артилерії.

В угрупованні «ЛНР» ще не повідомляли про бойові дії 29 січня.

Учасники Тристоронньої контактної групи неодноразово оголошували режим припинення вогню на Донбасі, але щоразу обстріли так і не припинялися повністю і згодом поновлювалися. Сторони звинувачують у цих порушеннях і провокаціях одна одну і заперечують свою вину.