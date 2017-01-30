Жертвами стрілянини в мечеті Квебека стали щонайменше четверто людей

Поліція в канадському місті Квебек повідомила про стрілянину й жертви в місцевій мечеті під час молитви, але точного числа загиблих не називає. За даними правоохоронців, двоє осіб були затримані внаслідок інциденту, що стався 29 січня.

У керівництві мечеті заявили про п’ятьох загиблих. Засоби інформації підтверджують загибель щонайменше чотирьох людей.

Один зі свідків повідомив агенції Reuters, що троє бойовиків обстріляли близько 40 людей, які перебували в Ісламському культурному центрі міста Квебек.

Президент мечеті Мохамед Янґуї, який був відсутній на місці під час стрілянини, назвав дії нападників варварством.