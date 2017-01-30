Білий дім: Трамп і король Саудівської Аравії підтримали створення безпечних зон у Сирії та Ємені

Білий дім заявляє, що президент США Дональд Трамп і король Саудівської Аравії Салман погодилися підтримати безпечні зони в Сирії та Ємені. Це сталося 29 січня під час телефонної розмови двох лідерів, яка тривала близько години.

«Президент закликав, а король погодився підтримати безпечні зони в Сирії і Ємені, а також підтримувати інші ідеї, щоб допомогти багатьом біженцям», – інформує Білий дім.

Офіційна саудівська інформагенція Saudi Press не вказала про згадування зон безпеки в розмові президента Трампа й короля Салмана. За цим повідомленням, сторони підтвердили «глибину і довговічність стратегічних відносин» між Сполученими Штатами і Саудівською Аравією.

Під час своєї кампанії Трамп неодноразово закликав держави Перської затоки заплатити за створення безпечних зон для захисту сирійських біженців. Цю ідею Трамп повторив і минулого тижня.

Сирія з 2011 року охоплена громадянською війною, в якій загинули понад 300 тисяч людей. У Ємені щонайменше 10 тисяч людей були вбиті у війні між шиїтськими повстанцями з руху «Аль-Хуті» і міжнародною коаліцією на чолі з Саудівською Аравією, яка підтримує уряд під проводом сунітів.