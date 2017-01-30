Трамп: США через 90 днів відновлять надання віз громадянам семи країн

Президент США Дональд Трамп виступив на захист свого рішення про тимчасову заборону на надання віз громадянам семи переважно мусульманських країн, вказавши, що це не є «забороною для мусульман». Трамп наголосив, що США відновлять надання віз для всіх країн, як тільки запровадять упородовж 90 днів заходи безпеки щодо імміграції.

«Америка є величною країною іммігрантів, і ми будемо продовжувати виявляти співчуття до тих, що рятуються від гноблення, але робитимемо це, захищаючи наших громадян і кордони. Америка завжди була землею вільних і домом хоробрих», – ідеться в офіційній письмовій заяві Трампа.

«Це не заборона для мусульман, як фальшиво повідомляють засоби інформації. Йдеться не про релігію, йдеться про терор і безпеку нашої країни», – додав Трамп, зазначивши, що заборона не стосується понад 40 інших мусульманських країн світу.

Заява Трампа оприлюднена 29 січня, коли у США та за кордоном відбулися масові протести проти рішення президента.

Частина американських законодавців приєднавлися до обурення заходами нової американської адміністрації. Зокрема, лідер демократичної меншості в Сенаті Чак Шумер, виступаючи перед активістами, назвав указ «неамериканським». «Те, про що ми тут говоримо, є питанням життя і смерті для багатьох людей», – сказав Шумер.

Президент США Дональд Трамп, посилаючись на необхідність захищати США від «іноземних терористів», підписав у п’ятницю укази про обмеження на імміграцію. Зокрема, мусульмани-громадяни Сирії, Ірану, Іраку, Лівії, Сомалі, Судану й Ємену на 90 днів втрачають право в’їзду до США, і навіть ті з них, хто має «ґрін-карти».

Крім того, Трамп на 4 місяці припинив чинність американської програми прийняття біженців і з інших країн, крім згаданих семи, і вдвічі, до 50 тисяч, скоротив число біженців, яких США приймуть цього року з усього світу.

Ці рішення викликали різку критику не тільки правозахисників і громадянських активістів, але й урядів країн-союзниць США в Європі, не кажучи про країни, яких стосуються обмеження.