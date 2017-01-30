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30 січня 2017, Київ 10:13
Новини | Міжнародні

Трамп: США через 90 днів відновлять надання віз громадянам семи країн

Президент США Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп

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Президент США Дональд Трамп виступив на захист свого рішення про тимчасову заборону на надання віз громадянам семи переважно мусульманських країн, вказавши, що це не є «забороною для мусульман». Трамп наголосив, що США відновлять надання віз для всіх країн, як тільки запровадять упородовж 90 днів заходи безпеки щодо імміграції.

«Америка є величною країною іммігрантів, і ми будемо продовжувати виявляти співчуття до тих, що рятуються від гноблення, але робитимемо це, захищаючи наших громадян і кордони. Америка завжди була землею вільних і домом хоробрих», – ідеться в офіційній письмовій заяві Трампа.

«Це не заборона для мусульман, як фальшиво повідомляють засоби інформації. Йдеться не про релігію, йдеться про терор і безпеку нашої країни», – додав Трамп, зазначивши, що заборона не стосується понад 40 інших мусульманських країн світу.

Заява Трампа оприлюднена 29 січня, коли у США та за кордоном відбулися масові протести проти рішення президента.

Частина американських законодавців приєднавлися до обурення заходами нової американської адміністрації. Зокрема, лідер демократичної меншості в Сенаті Чак Шумер, виступаючи перед активістами, назвав указ «неамериканським». «Те, про що ми тут говоримо, є питанням життя і смерті для багатьох людей», – сказав Шумер.

Президент США Дональд Трамп, посилаючись на необхідність захищати США від «іноземних терористів», підписав у п’ятницю укази про обмеження на імміграцію. Зокрема, мусульмани-громадяни Сирії, Ірану, Іраку, Лівії, Сомалі, Судану й Ємену на 90 днів втрачають право в’їзду до США, і навіть ті з них, хто має «ґрін-карти».

Крім того, Трамп на 4 місяці припинив чинність американської програми прийняття біженців і з інших країн, крім згаданих семи, і вдвічі, до 50 тисяч, скоротив число біженців, яких США приймуть цього року з усього світу.

Ці рішення викликали різку критику не тільки правозахисників і громадянських активістів, але й урядів країн-союзниць США в Європі, не кажучи про країни, яких стосуються обмеження.

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