Прем’єр Канади назвав терактом напад на мечеть у Квебеку

Прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо назвав терористичною атакою напад на мечеть у місті Квебек. Від імені всіх канадців голова уряду висловив глибокі співчуття рідним і близьким усіх, хто загинув і побажав якнайшвидшого одужання пораненим.

«Канадці-мусульмани є важливою частиною нашої національної тканини, і цим безглуздим актам не місце в наших громадах, містах і країні. Канадські правоохоронні органи захищатимуть права всіх канадців і докладуть усіх зусиль, щоб затримати виконавців цього акту і всіх актів нетерпимості», – вказав Трюдо.

Поліція Квебека повідомила, що кількість загиблих внаслідок нападу 29 січня зросла до шести, ще вісім людей були поранені. Були затримані двоє підозрюваних, додали правоохоронці, але не стали наводити інших деталей, говорячи, що розслідування лише почалося.