У Румунії відбувся марш протесту проти помилування корупціонерів

Тисячі людей вийшли 29 січня на вулиці столиці Румунії Бухареста та інших міст на знак протесту проти планів уряду помилувати корумпованих політиків та декриміналізувати частину правопорушень.

Протестувальники в Бухаресті назвали владну Соціал-демократичну партію «червоною чумою». Румунські засоби інформації нарахували від 10 до 40 тисяч демонстрантів, офіційні цифри не були названі.

Прем’'єр-міністр Сорін Ґріндяну заявив, що влада помилувати частину ув’язнених через переповненість в’язниць. 29 січня він назвав протести «політизованими» і піддав критиці президента Клауса Йоганніса, який взяв участь в аналогічній акції протесту минулого тижня.

Йоганніс, генеральний прокурор, Верховний суд, а також спеціальні прокурори неодноразово критикували урядовий план. Уряд каже, що його пропозиція спричинить звільнення близько 2500 ув’язнених.