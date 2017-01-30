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30 січня 2017, Київ 10:13
Новини | Міжнародні

У Румунії відбувся марш протесту проти помилування корупціонерів

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Тисячі людей вийшли 29 січня на вулиці столиці Румунії Бухареста та інших міст на знак протесту проти планів уряду помилувати корумпованих політиків та декриміналізувати частину правопорушень.

Протестувальники в Бухаресті назвали владну Соціал-демократичну партію «червоною чумою». Румунські засоби інформації нарахували від 10 до 40 тисяч демонстрантів, офіційні цифри не були названі.

Прем’'єр-міністр Сорін Ґріндяну заявив, що влада помилувати частину ув’язнених через переповненість в’язниць. 29 січня він назвав протести «політизованими» і піддав критиці президента Клауса Йоганніса, який взяв участь в аналогічній акції протесту минулого тижня.

Йоганніс, генеральний прокурор, Верховний суд, а також спеціальні прокурори неодноразово критикували урядовий план. Уряд каже, що його пропозиція спричинить звільнення близько 2500 ув’язнених.

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