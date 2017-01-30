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30 січня 2017, Київ 11:43
Новини | Міжнародні

Лідери США і Південної Кореї обговорили захист від загроз із боку КНДР

Авіаносець «Рональд Рейган» під час спільних навчань із південнокорейськими військовими, архівне фото, 2015 рік

Авіаносець «Рональд Рейган» під час спільних навчань із південнокорейськими військовими, архівне фото, 2015 рік

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Президент США Дональд Трамп і виконувач обов’язків президента Південної Кореї Хван Ґе Ан домовилися про спільні заходи для захисту від загрози, яка походить від Північної Кореї.

Як повідомила прес-служба Білого дому, під час телефонної розмови двох лідерів президент Трамп підтвердив «залізну прихильність» обороні Південної Кореї, в тому числі за рахунок надання широких заходів стримування та використання повного спектру військових можливостей.

«Лідери двох країн домовилися вжити заходів щодо зміцнення потенціалу спільної оборони для захисту від північнокорейської загрози», – інформує Білий дім.

Під час своєї президентської кампанії Трамп погрожував вивести війська США з Південної Кореї і Японії, якщо вони не збільшать власні витрати на оборону. Міністр оборони США Джеймс Маттіс під час своєї першої закордонної поїздки на посаді планує відвідати Південну Корею 1 лютого і Японію 3 лютого.

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