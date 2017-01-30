Лідери США і Південної Кореї обговорили захист від загроз із боку КНДР

Президент США Дональд Трамп і виконувач обов’язків президента Південної Кореї Хван Ґе Ан домовилися про спільні заходи для захисту від загрози, яка походить від Північної Кореї.

Як повідомила прес-служба Білого дому, під час телефонної розмови двох лідерів президент Трамп підтвердив «залізну прихильність» обороні Південної Кореї, в тому числі за рахунок надання широких заходів стримування та використання повного спектру військових можливостей.

«Лідери двох країн домовилися вжити заходів щодо зміцнення потенціалу спільної оборони для захисту від північнокорейської загрози», – інформує Білий дім.

Під час своєї президентської кампанії Трамп погрожував вивести війська США з Південної Кореї і Японії, якщо вони не збільшать власні витрати на оборону. Міністр оборони США Джеймс Маттіс під час своєї першої закордонної поїздки на посаді планує відвідати Південну Корею 1 лютого і Японію 3 лютого.