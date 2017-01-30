Верховний суд окупованого Криму розгляне скаргу адвоката Полозова

Верховний суд окупованого Криму розгляне апеляційну скаргу російського адвоката Миколи Полозова. Засідання відбудеться 14 лютого, повідомив сам юрист у Facebook.

«Сповістили про дату апеляції на рішення Київського райсуду Сімферополя, який дозволив мене допитати (із серії «краще пізно, ніж ніколи»)», – зазначив він, додавши до повідомлення фото документа.

Згодом Полозов також проінформував, що надіслав до Київського районного суду скаргу на незаконні дії слідчого ФСБ, а також заяву на адресу російського омбудсмена Тетяни Москалькової.

25 січня в Сімферополі співробітники ФСБ Росії затримали й доправили на допит Миколу Полозова, який є адвокатом у справі заступників голови Меджлісу кримськотатарського народу Ільмі Умерова й Ахтема Чийгоза. Невдовзі його відпустили. Полозов повідомив, що відмовився говорити зі слдічим й оцінив своє затримання як викрадення.

26 січня в анексованому Криму підконтрольні Росії силовиви затримали іншого адвоката, Еміля Курбедінова, його звинуватили у поширенні екстремістських матеріалів і засудили до 10 діб арешту. Еміль Курбедінов є адвокатом у кількох фігурантів «справи «Хізб ут-Тахрір», «справи 26 лютого», а також кримського журналіста Миколи Семени.