Прокуратура кваліфікує обстріл Авдіївки 29 січня як теракт

Прокуратура Донецької області кваліфікувалаяк теракт обстріл Авдіївки, під час якого 29 січня поранено місцевих жителів. Про це повідомляє прес-служба прокуратури.

У відомстві вказали, що внаслідок обстрілу поранені троє мирних жителів 1976, 1959 та 1991 років народження.

«Терористи «ДНР» завдали цілеспрямованого вогневого удару по житлових кварталах Авдіївки, маючи достовірну інформацію про те, що в цьому районі перебувають цивільні особи», – йдеться у повідомленні.

Відомості за даним фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань та попередньо кваліфіковано за ч.3 ст.258 (терористичний акт) Кримінального кодексу України.

Штаб української воєнної операції на Донбасі в ранковому зведенні 30 січня заявив, що в районі Авдіївки сепаратисти двічі штурмували позиції українських військових, зазнали втрат і відступили.

В угрупованні «ДНР» твердять натомість, що українські військові намагалися атакувати позиції бойовиків у районі Авдіївки, були відкинуті й відкрили вогонь із великокаліберної артилерії.

Учасники Тристоронньої контактної групи неодноразово оголошували режим припинення вогню на Донбасі, але щоразу обстріли так і не припинялися повністю і згодом поновлювалися. Сторони звинувачують у цих порушеннях і провокаціях одна одну і заперечують свою вину.