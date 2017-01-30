Україна підтримує Канаду в боротьбі з тероризмом – МЗС про стрілянину в Квебеку

Україна підтримує Канаду в боротьбі з тероризмом, заявив міністр закордонних справ Павло Клімкін, реагуючи на повідомлення про напад на мечеть у канадському Квебеку.

«Рішуче засуджуємо смертельний напад у Квебеку. Мої думки з жертвами, ми підтримуємо народ Канади в боротьбі з тероризмом», – написав Клімкін у Twitter.

Поліція Квебека повідомила, що внаслідок нападу на мечеть у Квебеку 29 січня загинули шестеро людей, ще вісім – поранені. Були затримані двоє підозрюваних, додали правоохоронці, але не стали наводити інших деталей, говорячи, що розслідування лише почалося.

Прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо назвав напад терористичною атакою.