Прокуратура відкрила справу через самогубство співробітника СБУ

Військова прокуратура Київського гарнізону Центрального регіону України повідомляє про початок розслідування у зв’язку із смертю співробітника Служби безпеки України за статтею «доведення до самогубства».

За повідомленням, тіло старшого інспектора сектору режимно-секретного відділу Українського науково-дослідного інституту спеціальної техніки і судових експертиз СБУ виявили в приміщенні цього інституту.

«Виявлено і вилучено передсмертну записку, складену від імені загиблого військовослужбовця, пістолет ПМ, сім набоїв до нього, кулю та гільзу. Досудове розслідування здійснює військова прокуратура Київського гарнізону. Найбільш ймовірною версією спричинення смерті працівника СБУ є самогубство», – повідомляє прокуратура. Коли саме це сталося – не повідомляють. За даними ЗМІ, тіло загиблого виявили в другій половині дня 29 січня.

За попередньою інформацією СБУ, самогубство сталося на побутовому ґрунті і не пов’язане зі службовою діяльністю.