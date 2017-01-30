Щонайменше 7 людей загинули через лавини у Таджикистані

Щонайменше сім людей загинули у гірському регіоні на півдні Таджикистану внаслідок лавин, викликаних потеплінням, що настало після сильних снігопадів.

Речниця комітету з надзвичайних ситуацій Таджикистану повідомила Радіо Свобода 30 січня, що число загиблих може зрости. Рятувальники продовжують працювати на автодорозі Душанбе-Худжанд і в Горно-Бадахшанському регіоні, де за вихідні зареєстрували понад 40 значних лавин.

За даними влади, 28 січня врятували близько 500 людей, що були заблоковані в своїх автомобілях після сходження лавин.

Гори вкривають 93 відсотків Таджикистану. Внаслідок лавин і зсувів ґрунту тут щороку гинуть десятки людей.