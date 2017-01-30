Суд арештував чиновників «Чорнобильського спецкомбінату» з можливістю застави – прокуратура

Печерський районний суд Києва заарештував підозрюваних у хабарництві директора державного спеціалізованого підприємства «Чорнобильський спецкомбінат» і його заступника з можливістю внесення застави, повідомляє прес-служба військової прокуратури Центрального регіону.

«Службовим особам Державного спеціалізованого підприємства «Чорнобильский спецкомбінат», які організували схему відмивання державних коштів, повідомлено про підозру за статтею (одержання неправомірної вигоди в великому розмірі вчинене за попередньою змовою групою осіб та поєднане з вимаганням) й обрано запобіжний захід», – йдеться в повідомленні.

За даними прокуратури, розмір застави для директора складає 128 тисяч гривень, його заступника – 430 тисяч гривень.

У прокуратурі заявили, що керівництво держпідприємства підозрюють у тому, що вони організували схему відмивання державних коштів при закупівлі пального через приватне товариство, шляхом забезпечення його перемоги в тендері, і в подальшому піднятті вартості пального.

27 січня поліція повідомила про затримання керівників «Чорнобильського спецкомбінату» за підозрою у вимаганні хабара в понад 400 тисяч гривень.