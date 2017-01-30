Суд переніс розгляд скарги щодо відсторонення Охендовського від посади голови ЦВК

Апеляційний суд міста Києва переніс на невизначений термін розгляд апеляційної скарги Спеціалізованої антикорупційної прокуратури на відмову у відстороненні Михайла Охендовського від посади голови Центральної виборчої комісії.

Сьогоднішнє засідання не відбулося у зв’язку із хворобою одного із колегії суддів, що мала розглядати цю скаргу.

Засідання перенесли на невизначений термін.

21 грудня 2016 року Солом’янський районний суд Києва відмовився відсторонити голову Центральної виборчої комісії Михайла Охендовського від посади. Спеціалізована антикорупційна прокуратура подала апеляційну скаргу. Суд тоді обрав Охендовському запобіжний захід у вигляді особистого зобов’язання.

13 грудня минулого року в аеропорту «Бориспіль» Михайлу Охендовському детективи НАБУ оголосили підозру в отриманні неправомірної вигоди на загальну суму понад 160 тисяч доларів. До таких висновків слідство дійшло, опрацьовуючи матеріали так званої «чорної бухгалтерії» Партії регіонів. Відповідні бланки передав до НАБУ у травні цього року колишній перший заступник голови СБУ Віктор Трепак.

Як сказав в інтерв’ю Радіо Свобода директор НАБУ Артем Ситник, слідство зібрало достатньо доказів із цього приводу. Натомість cам Михайло Охендовський свою провину заперечує.