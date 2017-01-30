Прокуратура направила до суду справу щодо Плотницького за звинуваченнями у збитті Іл-76

Прокуратура Дніпропетровської області направила до суду обвинувальний акт щодо лідера угруповання «ЛНР» Ігоря Плотницького та двох командирів батальйонів у справі збитого літака Іл-76.

Як повідомляє прес-служба прокуратури, їхні дії силовики кваліфікували як терористичний акт.

«Плотницький, який на час скоєння злочину був командиром незаконного збройного формування «Зоря», разом з Петрушевим (на той час його заступником) та командиром незаконного збройного формування «Вітязь» Гурєєвим обвинувачуються у збитті військово-транспортного літака Іл-76», – йдеться у повідомленні.

У прокуратурі нагадують, що у липні 2016 року цим особам заочно повідомили про підозру, оскільки вони перебувають за межами підконтрольній Україні території, стосовно них проведено спеціальне досудове розслідування.

17 грудня 2015 року в Павлоградському міськрайонному суді на Дніпропетровщині розпочався судовий процес у справі про загибель 49 українських військовослужбовців у літаку Іл-76, збитому 14 червня 2014 року озброєними сепаратистами в аеропорту Луганська.

На лаві підсудних – одна особа, генерал-майор Віктор Назаров, який на момент трагедії був начальником Штабу антитерористичної операції. Його обвинувачують у вчиненні злочину, передбаченого частиною 3 статті 425 Кримінального кодексу України (недбалому ставленні до служби, вчиненому в бойовій обстановці, що призвело до тяжких наслідків).

14 червня 2014 року на території Луганської області з переносного зенітно-ракетного комплексу був збитий літак Іл-76 МД. Він загорівся і впав. На його борту перебували 40 військовослужбовців 25-ї окремої парашутно-десантної бригади і дев’ять членів екіпажу. Усі загинули.