Штаб: обстріли Авдіївки продовжуються, загинули 2 українських військових, 5 поранені

У зоні бойових дій на Донбасі внаслідок обстрілів бойовиками Авдіївки загинули двоє українських військових, п’ятеро поранені.

Як повідомляє прес-центр штабу АТО на своїй сторінці у Facebook, ситуація на донецькому напрямку поблизу Авдіївки залишається напруженою, підтримувані Росією бойовики продовжують обстріли з танків та артилерії.

«Вогонь по позиціях Збройних сил України вівся з населеного пункту Яковлівка та району Спартака. Близько 10:30 обстріл з важкого озброєння припинився, але турбуючий вогонь зі стрілецької зброї триває досі. Двоє наших бійців загинули, п’ятеро поранено», – йдеться в повідомленні.

Штаб української воєнної операції на Донбасі в ранковому зведенні 30 січня заявив, що в районі Авдіївки сепаратисти двічі штурмували позиції українських військових. Минулої доби, за даними штабу, загинули 5 військових, 9 поранені і четверо травмовані. Прокуратура Донецької області кваліфікувала як теракт обстріл Авдіївки, під час якого 29 січня поранені троє місцевих жителів.

В угрупованні «ДНР» твердять натомість, що українські військові намагалися атакувати позиції бойовиків у районі Авдіївки, були відкинуті й відкрили вогонь із великокаліберної артилерії.

Учасники Тристоронньої контактної групи неодноразово оголошували режим припинення вогню на Донбасі, але щоразу обстріли так і не припинялися повністю і згодом поновлювалися. Сторони звинувачують у цих порушеннях і провокаціях одна одну і заперечують свою вину.