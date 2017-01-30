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30 січня 2017, Київ 14:39
Новини | Політика

СБУ відкидає звинувачення у «кришуванні» торгівлі з «ДНР», «ЛНР»

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Служба безпеки України відкидає звинувачення у своїй комерційній «зацікавленості» у торгівлі з угрупованнями «ДНР» і «ЛНР» і засуджує блокування руху залізничного транспорту до і з окремих районів Донецької й Луганської областей.

«Останнім часом деякі політики, прикриваючись патріотичними гаслами «зупинки торгівлі з окупантами», яка нібито «кришується» СБУ, пропагуючи введення режиму «економічної блокади», організували блокування руху залізничного транспорту до та з окремих районів Донецької та Луганської областей. Служба безпеки України категорично відкидає будь-які звинувачення в комерційній зацікавленості торгівлі з «ДНР»/«ЛНР». Служба засуджує популістські дії окремих політиків, які ґрунтуються на введенні в оману і маніпулюванні свідомістю громадян», – йдеться в заяві СБУ щодо блокування руху залізничного транспорту.

У СБУ заявили, що блокування активістами і політичними діячами переміщення товарів з і на неконтрольовані території Донбасу має ознаки протиправної діяльності, завдає прямих збитків державі,створює передумови до зриву функціонування енергосистеми країни, і негативно впливає на процес звільнення заручників.

Раніше активісти оголосили про проведення безстрокової громадської акції протесту, щоб не допускати перевезення залізничним транспортом вантажів на непідконтрольну українській владі територію і в зворотному напрямку. Минулого тижня вони розпочали блокування.

Прокуратура відкрила кримінальне провадження за фактом блокування транспортних комунікацій шляхом влаштування перешкод, яке порушило нормальну роботу транспорту (стаття 279 Кримінального кодексу України).

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