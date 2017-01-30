У Росії суд оголосив про примусовий привід Навального

Суд російського Кірова задовольнив клопотання сторони обвинувачення про примусовий привід опозиціонера Олексія Навального і Петра Офіцерова у справі «Кіровлісу».

30 січня ніхто з обвинувачених і адвокатів до суду Кірова не прибув. Як заявила секретар суду, ніяких переконливих документів, що пояснюють відсутність підсудних і захисників, надано не було.

Наступне засідання у справі «Кіровлісу» призначене на 1 лютого.

Сам Навальний поки що не прокоментував рішення суду про привід. Раніше він писав про те, що суддя навмисно пришвидшує процес, отримуючи відповідні інструкції в Москві.

У 2013 році Навальний і Офіцеров були засуджені до умовних термінів. За версією звинувачення, вони організували розкрадання десяти тисяч кубометрів лісу, що завдало збитків бюджету Кіровської області в розмірі 16 мільйонів рублів. Європейський суд з прав людини визнав вирок неправосудним. Після його скасування в листопаді 2016 року Верховний суд Росії направив справу на новий розгляд. Процес проходить у Кірові.