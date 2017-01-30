За минулу добу на Донбасі 5 військових загинули, 14 поранені – Мотузяник

За минулу добу внаслідок бойових дій на Донбасі п’ятеро українських військовослужбовців загинули, 14 отримали поранення і травми, повідомив речник Міністерства оборони України з питань АТО Олександр Мотузяник.

За його словами, більшості втрат військові зазнали внаслідок боїв в Авдіївці.

Він повідомив, що вчора бій за авдіївську промзону тривав безперервно протягом 19 годин.

За даними Мотязника, підтримувані Росією бойовики минулої доби близько 5 години ранку почали обстріл українських позицій з мінометів та гармат, через кілька годин перейшли в наступ, але згодом відступили.

Окрім потужного обстрілу українських позицій, сепаратисти відкривали вогонь по житлових кварталах Авдіївки, додав речник АТО.

Мотузяник також повідомив, що минулої доби обстріли щ боку бойовиків зафіксовані також на маріупольському і луганському напрямках.

Штаб української воєнної операції на Донбасі в ранковому зведенні 30 січня заявив, що в районі Авдіївки сепаратисти двічі штурмували позиції українських військових. Минулої доби, за даними штабу, загинули 5 військових, 9 поранені і четверо травмовані. Прокуратура Донецької області кваліфікувала як теракт обстріл Авдіївки, під час якого 29 січня поранені троє місцевих жителів.

В угрупованні «ДНР» натомість стверджують, що українські військові намагалися атакувати позиції бойовиків у районі Авдіївки, були відкинуті й відкрили вогонь із великокаліберної артилерії.

Учасники Тристоронньої контактної групи неодноразово оголошували режим припинення вогню на Донбасі, але щоразу обстріли так і не припинялися повністю і згодом поновлювалися. Сторони звинувачують у цих порушеннях і провокаціях одна одну і заперечують свою вину.