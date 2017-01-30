Поліція: на Луганщині на перегоні «Світланове-Шепілове» невідомі пошкодили колію

На Луганщині на перегоні «Світланове-Шепілове» виявлене пошкодження залізничної колії.

Як повідомила речниця Національної поліції Луганської області ТетянаПогукай, внаслідок пошкодження колії рух потягів на неконтрольовану ЗСУ територію та назад неможливий.

«Співробітниками слідчо-оперативної групи Попаснянського відділу поліції на місці події задокументовано пошкодження однієї рейки залізничної колії – вирізано 1 метр 15 сантиметрів», – написала вона на своїй сторінці в Facebook.

Погукай додала, що наразі вирішується питання щодо кваліфікації цього факту та початку досудового розслідування.

Водноча снародний депутат Семен Семенченко, який підтримує блокування залізниці на Луганщині, з посиланням на учасників блокади повідомив, що в кілометрі від місця блокування в районі «сірої зони» невідомі демонтували рейки.

«Очевидно місцеві патріоти України втомилися чекати поки скінчиться війна і вони вирішили припинити фінансування окупантів, щоб наблизити її закінчення. Хоча може бути і провокація. Інших версій у мене немає», – написав він на своїй сторінці в Facebook.

Раніше активісти оголосили про проведення безстрокової громадської акції протесту, щоб не допускати перевезення залізничним транспортом вантажів на непідконтрольну українській владі територію і в зворотному напрямку. Минулого тижня вони розпочали блокування.

Прокуратура відкрила кримінальне провадження за фактом блокування транспортних комунікацій шляхом влаштування перешкод, яке порушило нормальну роботу транспорту (стаття 279 Кримінального кодексу України).

Крім того, сьогодні Служба безпеки України заявила, що блокування переміщення товарів з і на неконтрольовані території Донбасу має ознаки протиправної діяльності, завдає прямих збитків державі, створює передумови до зриву функціонування енергосистеми країни, і негативно впливає на процес звільнення заручників. СБУ також відкинула звинувачення у своїй комерційній «зацікавленості» у торгівлі з угрупованнями «ДНР» і «ЛНР».