Грузія не готова відновлювати дипвідносини з Росією – спецпредставник

Питання про відновлення дипломатичних відносин між Грузією і Росією може бути поставлене лише після того, як почнеться процес справедливого врегулювання конфліктів навколо Абхазії і Південної Осетії, заявив в інтерв’ю Радіо Свобода Зураб Абашидзе, спецпредставник грузинського прем’єр-міністра щодо врегулювання відносин із Росією.

Так він прокоментував повідомлення російських ЗМІ про готовність Тбілісі відновити дипвідносини з Москвою.

Раніше Абашидзе виступив зі спеціальною заявою у зв’язку з поширеною в російських ЗМІ інформацією про те, що нібито Грузія готова почати переговори про відновлення дипломатичних відносин. Дипломат зазначив, що російські ЗМІ правильно навели його слова, проте в загальному контексті «видали щось зовсім інше».

«Ніяких новин щодо конфліктів поки що немає», – зазначив Зураб Абашидзе у розмові з Радіо Свобода – «немає ніякої позитивної динаміки. Більш того, помітна негативна динаміка».

Після 5-денної російсько-грузинської війни в серпні 2008 року Росія окупувала два сепаратистські регіони Грузії – Абхазію і Південну Осетію, а також визнала самопроголошену «незалежність» цих регіонів. Крім Росії, її визнали ще три держави – Нікарагуа, Венесуела і Науру. Тбілісі і Захід вважають ці регіони частиною Грузії.

Грузія оголосила про розрив дипломатичних відносин з Росією у вересні 2008 року.

З 2013 року, після зміни влади в Грузії, спецпредставник прем’єра Зураб Абашидзе і заступник міністра закордонних справ Росії Григорій Карасін періодично зустрічаються в Празі для вирішення торгово-економічних і гуманітарних питань. Зураб Абашидзе неодноразово підкреслював в інтерв’ю Радіо Свобода, що в ході його зустрічей з Григорієм Карасіним питання про дипломатичні зносини взагалі не піднімалося.