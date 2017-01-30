Держказначейство тимчасово зупинило виплати в Авдіївці

Державна казначейська служба України заявляє, що 30 січня тимчасово зупинили обслуговування розпорядників та одержувачів бюджетних коштів в Авдіївці Донецької області.

Як повідомляє прес-служба уряду, таке рішення ухвалили через відсутність електропостачання та зв’язку з інтенсивними обстрілами біля Авдіївки.

Поліція Донеччини повідомляє, що внаслідок обстрілів в Авдіївці немає електропостачання, є перебої з мобільним зв’язком. За даними правоохоронців, поранені двоє місцевих жителів, пошкоджені 6 приватних будинків.

За рішенням керівника поліції в Донецькій області В’ячеслава Аброськіна, Авдіївське відділення поліції переведене на посилений варіант несення служби, в Авдіївку додатково спрямували зведений загін поліцейських.

Штаб української воєнної операції на Донбасі в ранковому зведенні 30 січня заявив, що в районі Авдіївки сепаратисти двічі штурмували позиції українських військових. Минулої доби, за даними штабу, загинули 5 військових, 9 поранені і четверо травмовані. Сьогодні у штабі АТО повідомили, що обстріли в Авдіївці продовжуються, загинули двоє українських військових, п’ятеро поранені.

Прокуратура Донецької області кваліфікувала як теракт обстріл Авдіївки, під час якого 29 січня поранені троє місцевих жителів.

В угрупованні «ДНР» твердять натомість, що українські військові намагалися атакувати позиції бойовиків у районі Авдіївки, були відкинуті й відкрили вогонь із великокаліберної артилерії.

Учасники Тристоронньої контактної групи неодноразово оголошували режим припинення вогню на Донбасі, але щоразу обстріли так і не припинялися повністю і згодом поновлювалися. Сторони звинувачують у цих порушеннях і провокаціях одна одну і заперечують свою вину.