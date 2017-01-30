Німеччина: у віці 106 років померла колишня секретар Геббельса

У Німеччині у віці 106 років померла Брунгільда Помзель, колишня секретар міністра пропаганди нацистів Йозефа Геббельса.
Як повідомив продюсер і режисер Крістіан Крьонес, який зняв про Помзель документальний фільм «Німецьке життя», вона померла в своєму будинку в Мюнхені 27 січня, в День пам’яті жертв Голокосту.
За словами Крьонеса, востаннє він розмовляв з Помзель 11 січня, в день її народження, і тоді вона перебувала при повній свідомості.
Помзель стала особистим секретарем Геббельса в 1942 році і працювала на посаді до його самогубства 1 травня 1945 року.
У документальному фільмі вона заявляла, що нічого не знала про концтабори і Голокост в цілому, коли працювала на посаді.
Незабаром після закінчення Другої світової війни вона була заарештована і засуджена до п’яти років позбавлення волі.