Німеччина: у віці 106 років померла колишня секретар Геббельса

У Німеччині у віці 106 років померла Брунгільда Помзель, колишня секретар міністра пропаганди нацистів Йозефа Геббельса.

Як повідомив продюсер і режисер Крістіан Крьонес, який зняв про Помзель документальний фільм «Німецьке життя», вона померла в своєму будинку в Мюнхені 27 січня, в День пам’яті жертв Голокосту.

За словами Крьонеса, востаннє він розмовляв з Помзель 11 січня, в день її народження, і тоді вона перебувала при повній свідомості.

Помзель стала особистим секретарем Геббельса в 1942 році і працювала на посаді до його самогубства 1 травня 1945 року.

У документальному фільмі вона заявляла, що нічого не знала про концтабори і Голокост в цілому, коли працювала на посаді.

Незабаром після закінчення Другої світової війни вона була заарештована і засуджена до п’яти років позбавлення волі.