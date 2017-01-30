Порошенко закликав парламент Німеччини визнати Голодомор геноцидом

Президент України Петро Порошенко закликав парламент Німеччини визнати Голодомор актом геноциду українського народу.

Як повідомляє прес-служба Адміністрації президента України, сьогодні Порошенко провів зустріч з президентом Бундестагу Норбертом Ламмертом.

За повідомленням, Порошенко поінформував про загострення ситуації на Донбасі, сторони погодились із важливістю підтримки політики санкцій щодо Росії до повного виконання Мінських домовленостей.

Сьогодні президент України Петро Порошенко почав робочий візит до Німеччини, він проведе зустріч із канцлером Анґелою Меркель.

У листопаді 2006 року Верховна Рада України визнала Голодомор 1932–1933 років геноцидом українського народу.

24 країни світу визнали Голодомор в Україні геноцидом.

Україна з посиланням на дані науково-демографічної експертизи стверджує, що загальна кількість людських втрат від Голодомору 1932–33 років становить 3 мільйони 941 тисячу осіб, а втрати українців у частині ненароджених становлять 6 мільйонів 122 тисячі.