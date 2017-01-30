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30 січня 2017, Київ 16:13
Новини | Події

Янукович заявляє, що не може прибути в ГПУ і запрошує слідчих в Ростов

Віктор Янукович

Віктор Янукович

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Колишній президент України Віктор Янукович заявляє, що не може прибути до Генеральної прокуратури, але готовий для проведення слідчих дій на території Росії.

«У будь-який зручний для вас час ви можете особисто прибути за місцем мого проживання, яке вам відомо, для отримання від мене показів, вручення необхідних документів та проведення інших процесуальних дій», – йдеться цитує Януковича прес-служба юридичноїкампанії, що представляє його інтереси.

Янукович заявляє, що через загрозу безпеці та життю не має можливості прибути до Генеральної прокуратури України.

При цьому екс-президент заявляє, що йому досі не вручені документи, направлені ГПУ до Росії, оскільки запит у частині вручення йому повідомлення про підозру продовжує виконуватися російськими компетентними органами.

Сьогодні органи Генеральної прокуратури України 30 січня мають намір повідомити адвокатів Януковича про завершення розслідування у справі про державну зраду.

27 січня Генеральна прокуратура повідомила, що генпрокурор Юрій Луценко підписав повідомлення про зміну підозри Януковичу, тепер екс-президента підозрюють у державній зраді, пособництві в умисних діях, вчинених з метою зміни меж території України, а також пособництві у веденні агресивної війни.

20 січня Печерський районний суд Києва надав дозвіл на заочне досудове розслідування щодо Януковича.

Наприкінці листопада 2016 року Янукович як свідок давав свідчення у форматі відео-зв’язку у справі щодо 5 бійців розформованого спецпідрозділу «Беркут». Тоді він повідомив у суді, що перебуває в російському місті Ростов-на-Дону.

Віктор Янукович є фігурантом кількох кримінальних справ в Україні, зокрема, щодо перевищення ним повноважень від листопада 2013-го до лютого 2014 року, щодо масових убивств активістів Майдану, а також за фактом захоплення ним державної влади 2010 року. Жодне з цих проваджень не розглядається у судах по суті.

Янукович утік із України в лютому 2014 року після масових розстрілів учасників протестів на майдані Незалежності в Києві. Відтоді він переховується на території Росії.

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