Жебрівський: Авдіївка залишається без світла, для лікарні встановили електрогенератор

Голова Донецької обласної військово-цивільної адміністрації Павло Жебрівський заявляє, що в Авдіївці встановили електрогенератор для лікарні.

Він зазначив, що другий день Авдіївка залишається без електропостачання, підтримувані Росією бойовики продовжують обстрілювати промзону і околиці міста.

За даними Жебрівського, сепаратисти сьогодні вранці обстрілювали Авдіївку з танків і гармат.

Зараз, зазначив Жебрівський, ремонтники через обстріли не можуть розпочати відновлення ліній електропередач.

«На щастя, коксохім та фільтрувальна станція – з електропостачанням, тому місто має тепло і воду. Ми встановили додатковий насос для того, щоб подавати воду і тепло на верхні поверхи 14-поверхового будинку. Встановили також електрогенератор для лікарні», – написав Жебрівський на своїй сторінці у Facebook.

Державна казначейська служба України через відсутність електропостачання 30 січня тимчасово зупинила обслуговування розпорядників та одержувачів бюджетних коштів в Авдіївці.

Штаб української воєнної операції на Донбасі в ранковому зведенні 30 січня заявив, що в районі Авдіївки сепаратисти двічі штурмували позиції українських військових. Минулої доби, за даними штабу, загинули 5 військових, 9 поранені і четверо травмовані. Сьогодні у штабі АТО повідомили, що обстріли в Авдіївці продовжуються, загинули двоє українських військових, п’ятеро поранені.

Прокуратура Донецької області кваліфікувала як теракт обстріл Авдіївки, під час якого 29 січня поранені троє місцевих жителів.

В угрупованні «ДНР» натомість стверджують, що українські військові намагалися атакувати позиції бойовиків у районі Авдіївки, були відкинуті й відкрили вогонь із великокаліберної артилерії.

Учасники Тристоронньої контактної групи неодноразово оголошували режим припинення вогню на Донбасі, але щоразу обстріли так і не припинялися повністю і згодом поновлювалися. Сторони звинувачують у цих порушеннях і провокаціях одна одну і заперечують свою вину.