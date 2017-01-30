Церцвадзе може отримати статус біженця в Україні – адвокат

Громадянин Грузії Гія Церцвадзе, який воював на Доньбасі, може отримати статус біженця в Україні, заявила 30 січня його адвокат Ксенія Проконова. За її словами, Церцвадзе вже отримав довідку особи, яка звернулася до України за захистом.

«Наразі представники міграційної служби проводять перевірку. Служба дуже лояльно поставилась до нашого випадку і швидко прийняла документи. Вони призначили нам співбесіду на четвер, 2 лютого», – розповіла Ксенія Проконова.

Адвокат зазначила, що рішення про статус біженця ухвалять упродовж двох місяців. Якщо воно буде негативним, захист Гії Церцвадзе матиме ще два місяці на оскарження.

Грузинський доброволець, якого Росія звинувачує у вбивстві, все ще перебуває у міжнародному розшуку. Його картка в системі Інтерполу не деактивована, а лише знята з активного пошуку. До 23 лютого Генеральна прокуратура України має ухвалити рішення, чи видасть Церцвадзе Росії.

«Ми ведемо конструктивний діалог з ГПУ, щоб правильно оформити відмову від його видачі. Потім займемося процесом легалізації перебування в Україні, а також закриттям кримінального провадження в Росії», – зазначила адвокат Ксенія Проконова.

15 січня Церцвадзе затримали в київському аеропорту «Жуляни», коли той повертався з Грузії до України. Добровольцю загрожує екстрадиція до Росії – слідчий комітет цієї країни підозрює його у скоєнні навмисного вбивства і замаху на вбивство ще в 2003 році в Сочі.

26 січня Гія Церцвадзе вийшов на волю з Лук’янівського СІЗО, де, за рішенням Солом'янського районного суду Києва, перебував під тимчасовим арештом. Постанову про звільнення Гії Церцвадзе з-під варти підписав генпрокурор Юрій Луценко.