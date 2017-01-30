Меркель: режим припинення вогню на Донбасі не діє, але «нормандський формат» – «правильний шлях»

Канцлер Німеччини Анґела Меркель заявляє, що режим припинення вогню на Донбасі не діє, але «нормандський формат» з врегулювання ситуації насході України є «правильним шляхом».

«За останні години ми знову дізналися, що «режиму припинення вогню» фактично не існує, що знову гинуть солдати. Я повинна сказати, що ситуація на лінії розмежування викликає занепокоєння», – сказала Меркель в Берліні під час спільного брифінгу з президентом України Петром Порошенком.

«Ми повинні зробити все, на основі мінських домовленостей, щоб втілювати їх, хоча це непросто. Ми віримо в те, що «нормандська четвірка», цей нормандський формат, – це правильний шлях, і ми будемо його дотримуватися, незважаючи на перешкоди, які існують, щоб досягти миру в Україні і політичної стабільності, а також територіальної цілісності України. Ця дорога не буде простою», – додала вона.

Після російської анексії Криму на Донбасі триває збройний конфлікт. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці сепаратистів і невиконанні Мінських угод. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати російські «добровольці». Щодо Мінських домовленостей Москва заявляє, що є лише гарантом їх виконання.

«Нормандський формат» – переговори представників України, Росії, Німеччини і Франції щодо врегулювання ситуації на Донбасі. Востаннє «нормандська четвірка» проводила зустріч жовтні 2016 року.