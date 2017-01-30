У Німеччині засудили крадіїв, що грабували церкви для підтримки ісламістів

Суд у Німеччині засудив до різних термінів позбавлення волі вісьмох чоловіків, визнаних винними у пограбуваннях християнських церков для здобуття коштів на підтримку бойовиків-ісламістів у Сирії.

Ці терміни становлять від 2 років і 7 місяців до 4 років і 10 місяців.

Більшість засуджених визнані винними у пограбуванні у складі злочинного угруповання, декого також визнали винними і в побитті за обтяжувальних обставин.

Суддя заявив, що не знайшов доказів імовірного планування підсудними серйозних актів насильства проти держави, також не було встановлено, щоб до Сирії врешті потрапили якісь значні суми завдяки діяльності банди.

За даними обвинувачення, ці люди грабували церкви в Кельні і сусідньому місті Зіґені протягом понад трьох років, намагаючись викрасти коштовні предмети, щоб продати їх і здобути гроші для підтримки бойовиків у Сирії.