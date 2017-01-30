Справа з пострілом у 6-річну дитину в Дніпрі розкрита: стріляв 7-річний хлопчик. Про це у понеділок повідомили в головному управлінні Національної поліції в Дніпропетровській області.

За даними поліції, батьки дитини упродовж чотирьох днів замовчували обставини, за яких їхня дитина отримала постріл в груди, зазначаючи, що це сталось на вулиці.

Як розповіли в поліції, водночас слідство з’ясувало, що поранення 6-річний хлопчик отримав в квартирі друзів родини. Доки батьки спілкувалися на кухні, а діти грались у кімнаті пістолетом «Флобер». Постріл випадково здійснила 7-річна дитина.

За даними поліції, над розкриттям справи працювало понад півсотні співробітників поліції. Провадження перекваліфікують з частини 1 статті 121 Кримінального кодексу України (хуліганство) на статтю 128 (тілесне ушкодження з необережності). Поліція також встановлюватиме ступінь відповідальності осіб, які перебували поряд з дітьми.

24 січня в Дніпрі через постріл в шестирічну дитину відкрили кримінальне провадження за частиною 1 статті 121 Кримінального кодексу України (умисне тяжке тілесне ушкодження). За даними поліції, яка спиралась на розповідь батьків, інцидент з хлопчиком стався надвечір: у сутінках: батьки разом з дитиною йшли вулицею, коли почули хлопок, дитина вхопилась за груди. Хлопчика доправили до лікарні, де у нього було діагностовано поранення груднини.

В обласній дитячій клінічній лікарні, де перебуває дитина, повідомили, що зараз життю хлопчика нічого не загрожує, кулю з грудей дістали в ході операції.